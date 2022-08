FIFA 22: Obiettivi Gabriel Jesus Moments. Disponibile una nuova carta speciale (Di venerdì 26 agosto 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale Moments di Gabriel Jesus per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Le carte Player Moments sono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potete riscattare la carta dell’attaccante brasiliano che milita nell’Arsenal completando gli Obiettivi disponibili in FUT. Gol In Salsa Samba: Segna un gol con giocatori brasiliani in 5 partite Squad Battles differenti a livello Esperto o superiore ( o Rivals ). Tris Di Assist: Fornisci 3 assist in Squad Battles a livello Esperto o superiore (o ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 26 agosto 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare ladiper la modalità22 Ultimate Team. Le carte Playersono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potete riscattare ladell’attaccante brasiliano che milita nell’Arsenal completando glidisponibili in FUT. Gol In Salsa Samba: Segna un gol con giocatori brasiliani in 5 partite Squad Battles differenti a livello Esperto o superiore ( o Rivals ). Tris Di Assist: Fornisci 3 assist in Squad Battles a livello Esperto o superiore (o ...

