Femminicidio di Bologna, Giovanni Padovani non ha risposto al gip che lo ha interrogato (Di venerdì 26 agosto 2022) Giovanni Padovani, 27enne in arresto per l'omicidio della compagna Alessandra Matteuzzi, colpita a martellate martedì sera a Bologna, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 agosto 2022), 27enne in arresto per l'omicidio della compagna Alessandra Matteuzzi, colpita a martellate martedì sera a, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di ...

Agenzia_Ansa : La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto all'Ispettorato di 'svolgere con urgenza accertamenti' in m… - francescocosta : Oggi su Morning: il gas si sta prendendo la campagna elettorale (col sindaco di Piombino favorevole ai rigassificat… - fanpage : “Abbiamo fatto il possibile: dopo un omicidio sono tutti bravi a fare i professori”, così il procuratore di Bologna… - alexarmuzzi : RT @LiaCeli: Il direttore della Croce Bianca di Bologna a proposito del femminicidio di Alessandra Matteuzzi: “Non siate scostumate e provo… - ScarpatiLina : Inacettabile. Gli uomini che giustificano i femminicidi per la 'maniera di vestire' delle vittime, non possono esse… -