Femminicidio Bologna, Cartabia chiede accertamenti. Procuratore: "Fatto ciò che potevamo"

La ministra della Giustizia ha richiesto agli uffici dell'Ispettorato degli approfondimenti sul caso dell'omicidio di Alessandra Matteuzzi, uccisa il 23 agosto dall'ex compagno Giovanni Padovani. Il magistrato: "Non si può affatto parlare di malagiustizia. La denuncia è stata raccolta a fine luglio, il primo agosto è stata iscritta e subito sono state attivate le indagini. Non emergevano situazioni di rischio concreto di violenza"

