Fedez risponde alle critiche di Ornella Muti contro Chiara Ferragni

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il post diPoche ore fa ad attaccareè stata, e adesso a replicare, seppur a suo modo, è stato. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come in molti sapranno da sempre l’attrice è una sostenitrice dell’alimentazione sana e corretta, e si battei L'articolo proviene da Novella 2000.

ParliamoDiNews : Fedez, Ornella Muti critica Chiara Ferragni: il rapper risponde così #ChiaraFerragni @ChiaraFerragni #fedez… - infoitcultura : Fedez e Chiara Ferragni e il selfie estremo, il cantante risponde alle critiche dei fan: «Non mi pento affatto - infoitcultura : Fedez e il selfie estremo con Chiara Ferragni, il cantante risponde alle critiche dei fan: «Non mi pento affat - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez, polemica per la foto 'pericolosa', il rapper risponde - infoitcultura : Fedez, Ornella Muti critica Chiara Ferragni: il rapper risponde così -

Gossip e TV

E a conferma di ciò ci sarebbe un nuovo post disu Instagram. 'Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca cola' , queste le parole spese da Ornella Muti su Chiara ...Francesca Michielin e il retroscena su/ "A Battiti ha cantato in playback" L'artista si gode, ... Francesca Michielincon una risata e un cuore blu per spegnere i toni e riportare la ... Fedez, Ornella Muti critica Chiara Ferragni: il rapper risponde così “Non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol”. “Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo”, confida ai fan. Mancandomi diversi organi ...Continuano a far discutere la foto e il video che Fedez e Chiara Ferragni hanno realizzato in cima ad un dirupo a Ibiza. Questa… Leggi ...