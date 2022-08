Fedez pubblica tutte le foto di Vittoria che mangia | è la risposta alla Muti?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 26 agosto 2022) In un’intervista Ornellaha attaccato Chiara Ferragni e poco doposembra rispondere difendendo la moglie e i loro figli cheno di tutto, cose ovviamente golose. Lanon manda giù che una influencer del calibro di Chiara Ferragni posti sui social messaggi sbagliati, questa volta inerenti al cibo cheno i suoi figli. Merendine, Coca Cola e barrette kinder per l’attrice andrebbero forse bandite ma i Ferragnez mostrano di continuo Leone e soprattuttocon in mano gelati confezionati, patatine fritte e merendine, di tutto e di più. E’ il cibo preferito di tantissimi bambini ma ogni genitore pensa all’educazione alimentare come preferisce. Non c’è dubbio che un’influencer abbia un gran potere, soprattutto se è la Ferragni, ma non è che lei può davvero ...