Federica Pellegrini sposa Matteo Giunta | tutto quello che sappiamo sul matrimonio

BreakingItalyNe : RT @Corriere: Pellegrini-Giunta, nozze a Venezia: pre-party, chiesa e festa blindata - SportRepubblica : Enzo Miccio: 'L'abito da sposa di Federica Pellegrini è come lei. Ecco che matrimonio sarà' - tribuna_treviso : Domani pomeriggio, sabato 27 agosto, il matrimonio tra la Divina del nuovo azzurro e il suo ex allenatore. La festa… - chiarettapini : …come dire alla giornalista del Tg2 che la chiesa dove si sposerà Federica Pellegrini è la Chiesa di San Zaccaria e… - Gazzettino : L'ultima notte da fidanzati di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: aperitivo in barca e festa nell'isola -

VENEZIA Per capire qualcosa in più del blindatissimo matrimonio die Matteo Giunta (ben due esclusive sono state vendute e il ricavato andrà in beneficenza) basta incontrare il wedding planner Enzo Miccio a poche ore dalle nozze. Seduto al Caffè ...Bersaglio costante. La Divina, Signora delle piscine, venti anni di trionfi. Un fenomeno unico, la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. Accuse sfuse e a pacchetti sui ...VENEZIA - Nozze blindate per la Divina. Ma qualche indiscrezione da social non manca. Finora si sa che Federica Pellegrini e il suo Matteo Giunta sono arrivati a Venezia e hanno ...A poche ore dal blindatissimo evento in cui l'ex nuotatrice e Matteo Giunta diranno sì, intervista al wedding planner. "Gli sposi non sono ...