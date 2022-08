Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano, il matrimonio segreto a Venezia: i dettagli (Di venerdì 26 agosto 2022) Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano. Il matrimonio si celebrerà domani 27 agosto a Venezia. La location è ancora misteriosa, la campionessa ha infatti cercato di mantenere l’evento lontano dai riflettori, diffondendo anche “false piste” sulla data. Il matrimonio a Venezia Non ci sono notizie ufficiali sul luogo della cerimonia ma si sa per certo che sarà in chiesa e stando agli ultimi rumor la chiesa scelta dalla Pellegrini sarà quella di San Zaccaria, al centro di Venezia, a due passi da piazza San Marco e Palazzo Ducale. Uno dei luoghi simbolo della città che conserva opere di Tintoretto, Tiepolo e del Bellini. A sposare i due fidanzati sarà l’ex parroco di Spinea. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022)si. Ilsi celebrerà domani 27 agosto a. La location è ancora misteriosa, la campionessa ha infatti cercato di mantenere l’evento lontano dai riflettori, diffondendo anche “false piste” sulla data. IlNon ci sono notizie ufficiali sul luogo della cerimonia ma si sa per certo che sarà in chiesa e stando agli ultimi rumor la chiesa scelta dallasarà quella di San Zaccaria, al centro di, a due passi da piazza San Marco e Palazzo Ducale. Uno dei luoghi simbolo della città che conserva opere di Tintoretto, Tiepolo e del Bellini. A sposare i due fidanzati sarà l’ex parroco di Spinea. Leggi anche: ...

