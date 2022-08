Fca Bank presente al Caravan Salon di Dùsseldorf

(Di venerdì 26 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – FCA, banca con un’esperienza quasi centenaria nei settori del finanziamento e della mobilità, èper la prima volta con un proprio stand aldi, la più importante fiera d’Europa dedicata ai veicoli per il tempo libero, che quest’anno riunisce più di 700 espositori provenienti da 34 Paesi. La presenza alla 61° edizione dele rappresenta per FCAun momento culminante del percorso di sviluppo internazionale nel settore del leisure, che ha portato la Banca a porsi come operatore leader a supporto della vendita di camper e. La Banca sarà aldal 26 agosto (Preview Day) al 4 settembre presso lo stand D44 all’interno della Hall 16, ...

