(Di venerdì 26 agosto 2022) "Per il voto del 25 settembre si assumano le più efficaci agevolazioni tariffarie per i trasferimenti e tutte le misure operative necessarie a garantire l’effettivo esercizio di voto degli studenti". È la...

Parlamenteide : Ore 16:50 - Fassino: 'Si facciano votare i fuorisede' - Parlamenteide : Ore 16:45 - Fassino, si facciano votare i fuori sede - canerogna : @corrini Giusto, certo che “altrove” sembra facciano di tutto per non farsi votare. Renzi e l’Arabia Saudita, Calen… -

ilGiornale.it

, lei teme che mercoledì con il dibattito in Parlamento a cui parteciperà Draghi si arrivi a ... I Cinquestelle stanno discutendo intensamente ed è bene che loper sciogliere il dilemma ...... che appaiono tornati in asse a favore del Cremlino,una chiarezza assoluta', afferma ...una ingiustificabile strage che non ammette equidistanza tra aggredito e aggressore" dice Piero,... Le liste di Letta fanno infuriare il Pd. Gli amici catapultati nei fortini sicuri: la rabbia dei territori L'highlander tra i ricandidati del Partito democratico cerca in tutti i modi di addossare l'etichetta dei "putiniani" a tutti i partiti del centrodestra. Ma i primi a fare le piroette sugli esteri son ...La figuraccia del Pd sull'ex 5 Stelle candidata a Novara che ha scatenato la rivolta dei dem piemontesi. Poi il dietrofront. E anche a Pisa fallisce il "golpe" del leader Si come capolista ...