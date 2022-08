Famiglie vittime femminicidio possono chiedere risarcimento allo Stato

(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Loha il dovere di proteggere la vittima e se non lo fa rischia di pagare un conto salato. Lo spiega all’Adnkronos Massimiliano Annetta, il primo e unico avvocato che ha fatto condannare l’Italia dalla Cedu per violazione della Convenzione dei diritti dell’uomo, ossia per non aver evitato l’omicidio di un bimbo di un anno e il tentato omicidio della madre che aveva sporto numerose denunce contro il compagno. La sentenza della corte di Strasburgo, un autentico leading case, punta il dito in direzione della magistratura rimasta passiva di fronte ai rischi che correva la donna, oggi risarcita con 32mila euro. Un verdetto che, al di là della cifra simbolica, pone un principio: la tragedia poteva essere evitata se i pubblici ministeri, mettendo in atto tutte le misure previste dalla legge, avessero agito immediatamente. Una sentenza che, in principio, ...

