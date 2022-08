Fabian PSG, si può chiudere entro domenica: la situazione (Di venerdì 26 agosto 2022) Calciomercato Napoli: la trattativa con il PSG per la cessione di Fabia Ruiz potrebbe chiudersi entro domenica Il Napoli e il PSG continuano a trattare per la cessione di Fabian Ruiz. La distanza resta di qualche milione, con i parigini che offrono 20 milioni e gli azzurri che ne chiedono almeno 25. C’è comunque fiducia per la chiusura di un affare che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe arrivare entro la giornata di domenica. Il PSG, infatti, starebbe ultimando gli addii di Ander Herrera e Paredes così da fare cassa e spazio per Fabian Ruiz. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Calciomercato Napoli: la trattativa con il PSG per la cessione di Fabia Ruiz potrebbe chiudersiIl Napoli e il PSG continuano a trattare per la cessione diRuiz. La distanza resta di qualche milione, con i parigini che offrono 20 milioni e gli azzurri che ne chiedono almeno 25. C’è comunque fiducia per la chiusura di un affare che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe arrivarela giornata di. Il PSG, infatti, starebbe ultimando gli addii di Ander Herrera e Paredes così da fare cassa e spazio perRuiz. L'articolo proviene da Calcio News 24.

