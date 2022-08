Fabian-PSG, la trattativa entra nel vivo: la richiesta del Napoli (Di venerdì 26 agosto 2022) A due giorni dalla sfida di campionato valevole per la terza giornata di Serie A contro la Fiorentina, è ancora il calciomercato a farla da padrone. La notizia Cristiano Ronaldo-Napoli ha infiammato le ultime ore, ma la dirigenza azzurra sta pensando soprattutto al mercato in uscita. È infatti da settimane ormai che va avanti la telenovela Fabian Ruiz: quest’ultimo è stato di fatto messo fuori rosa da mister Spalletti, proprio per le chiare intenzioni del calciatore classe 1996 di lasciare il Napoli. Fabian Ruiz Napoli (Getty Images) Il centrocampista spagnolo è ormai da tempo tra gli obiettivi concreti del PSG di Galtier. La squadra francese vede in Fabian Ruiz un ottimo innesto da apportare a centrocampo, vista la cessione vicina di Leandro Paredes alla Juventus. A ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 26 agosto 2022) A due giorni dalla sfida di campionato valevole per la terza giornata di Serie A contro la Fiorentina, è ancora il calciomercato a farla da padrone. La notizia Cristiano Ronaldo-ha infiammato le ultime ore, ma la dirigenza azzurra sta pensando soprattutto al mercato in uscita. È infatti da settimane ormai che va avanti la telenovelaRuiz: quest’ultimo è stato di fatto messo fuori rosa da mister Spalletti, proprio per le chiare intenzioni del calciatore classe 1996 di lasciare ilRuiz(Getty Images) Il centrocampista spagnolo è ormai da tempo tra gli obiettivi concreti del PSG di Galtier. La squadra francese vede inRuiz un ottimo innesto da apportare a centrocampo, vista la cessione vicina di Leandro Paredes alla Juventus. A ...

AlfredoPedulla : #Napoli: prima #Fabian al #PSG, poi #Navas, al momento scollegati. Ma con grande fiducia - Paolo_Bargiggia : Entrata oggi nel vivo la trattativa tra @sscnapoli e @PSG_inside per Fabian Ruiz. Chiesti 30 mln, per chiudere a 25 - Paolo_Bargiggia : ESCLUSIVA – Fabian verso il Psg: la trattativa è entrata nel vivo - manodedios1926 : #navas se vuole fabian ruiz il psg gli paghi parte dell'ingaggio per farlo venire a #Napoli altrimenti se lo scordi - Cucciolina96251 : RT @Paolo_Bargiggia: Entrata oggi nel vivo la trattativa tra @sscnapoli e @PSG_inside per Fabian Ruiz. Chiesti 30 mln, per chiudere a 25 -