F1 | nuovo regolamento pro-Mercedes | ma sin qui Hamilton e Russell restano nascosti a Spa

Dopo la lunga pausa estiva, è cominciata oggi di fatto a Spa-Francorchamps la seconda parte del Mondiale di Formula Uno 2022. Questo weekend si preannuncia molto interessante dal punto di vista agonistico per il probabile rimescolamento della griglia di partenza (Verstappen e Leclerc montano una power-unit e partono nelle retrovie) e anche perché entra in vigore la direttiva tecnica FIA anti-porpoising. Una novità richiesta in primis dalla Mercedes, che spera così di guadagnare qualche decimo nei confronti di Ferrari e Red Bull in vista delle ultime nove tappe del campionato. Sin qui però le Frecce d'Argento non hanno impressionato nelle prove libere in Belgio, accusando un gap di oltre 1? dal miglior tempo assoluto di Max Verstappen e di mezzo secondo da Charles Leclerc. Lewis Hamilton ha chiuso però a soli due decimi dalla Rossa di Carlos Sainz.

