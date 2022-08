F1 | Max Verstappen | “La macchina va molto bene | domenica sarò chiamato alla grande rimonta”

(Di venerdì 26 agosto 2022) Maxha vissuto un venerdì del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, quanto mai peculiare. All’inizio ha dovuto prendere atto della decisione del suo team, la Red Bull, di sostituire la sua Power Unit e, di conseguenza, costringerlo a partiredal fondo del gruppo. Ma, dopo le due sessioni di prove libere disputate, il campione del mondo in carica, ha messo in mostra una RB18 di altissimo livello, facendo letteralmente il vuoto nei confronti dei rivali. La FP2, per esempio, lo ha visto svettare con il tempo di 1:45.507 rifilando qualcosa come 862 millesimi a Charles Leclerc e 1.082 a Lando Norris, terzo. Al termine della sua giornata, il pilota olandese ha analizzato quanto visto sul tracciato di Spa-Francorchamps ai microfoni di Sky Sport: “Il fatto che...

Un miglior tempo di giornata che lo candiderebbe al ruolo di favorito per la pole position, se solo non ci fosse una penalità già certa a pesare sulle sue spalle.ha comunque iniziato alla grande il fine settimana del GP del Belgio , e punta ad una nuova rimonta dopo quella di Budapest. Guarda anche GP Belgio GP Belgio, gli highlights delle prove ...Miglior prestazione dinella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2022 di Formula 1. 1.45.507 è il crono che ha permesso al leader del mondiale di dominare il turno, precedendo Charles ...SPA (BELGIO) (ITALPRESS) - Max Verstappen vola nel venerdì di libere a Spa ma sia lui che Charles Leclerc sono attesi domenica da una gara in rimonta. Ent ...Il campione in carica stacca Leclerc di otto decimi e tutti gli altri di oltre un secondo. Pomeriggio tranquillo per la Mercedes, staccata dalla posizioni che contano ...