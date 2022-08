F1, Lewis Hamilton: “Non siamo veloci e non sappiamo il perchè. Domenica grande chance per noi” (Di venerdì 26 agosto 2022) Non il venerdì che sognava Lewis Hamilton. L’inglese, infatti, ha dato il via al suo fine settimana del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, in maniera molto differente rispetto a come aveva lasciato prima delle vacanze agostane. Il doppio podio Mercedes dell’Hungaroring sembra davvero distante per quanto visto oggi a Spa-Francorchamps. Il sette volte campione del mondo si è fermato in sesta posizione con il tempo di 1:46.893 con un distacco di 1.386 da Max Verstappen, mentre George Russell ha fatto addirittura peggio, ottavo a 1.535. Un andamento che ha sorpreso e allarmato il team di Brackley, come spiega il “Re Nero” ai microfoni di Sky Sport. “Non penso che il livello del carburante sia stato il nostro problema. Oggi semplicemente non siamo stati veloci e non ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Non il venerdì che sognava. L’inglese, infatti, ha dato il via al suo fine settimana del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, in maniera molto differente rispetto a come aveva lasciato prima delle vacanze agostane. Il doppio podio Mercedes dell’Hungaroring sembra davvero distante per quanto visto oggi a Spa-Francorchamps. Il sette volte campione del mondo si è fermato in sesta posizione con il tempo di 1:46.893 con un distacco di 1.386 da Max Verstappen, mentre George Russell ha fatto addirittura peggio, ottavo a 1.535. Un andamento che ha sorpreso e allarmato il team di Brackley, come spiega il “Re Nero” ai microfoni di Sky Sport. “Non penso che il livello del carburante sia stato il nostro problema. Oggi semplicemente nonstatie non ...

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, Lewis #Hamilton: “Non siamo veloci e non sappiamo il perchè. Domenica grande chance per noi” #BelgianGP - OA_Sport : #F1, Lewis #Hamilton: “Non siamo veloci e non sappiamo il perchè. Domenica grande chance per noi” #BelgianGP - ElisaZanichell1 : RT @MicheleMassa20: Lewis Hamilton così talebano di Leclerc che ha deciso di fare una macchina in suo onore - queendeigossip : RT @MicheleMassa20: Lewis Hamilton così talebano di Leclerc che ha deciso di fare una macchina in suo onore - dripconmc : 3 settimane senza Formula 1 ed ecco il grande ritorno pole position di Sir Lewis Hamilton potevano starsene là un a… -