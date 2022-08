F1 | Leclerc e Verstappen penalizzati | chi partirà davanti in griglia di partenza? Il regolamento e l’importanza della qualifica

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il ritorno in pistamassima categoria del motorsport si annuncia quanto mai imprevedibile e interessante. Il Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, infatti, rischia di vedere unadidavvero peculiare. Charlese Maxsaranno a braccetto ma, per una volta, saranno in fondo al gruppo e non in prima fila. La motivazione è ben nota, ovvero la sostituzione delle rispettive Power Unit. La Red Bull ha già ufficializzato nella mattinata odierna che monterà un motore nuovo di zecca con quarto ICE, quarto turbo, quarta MGU-H e quarta MGU-K. Sulla Ferrari del monegasco, al momento, vediamo una nuova MGU-K e nuove batterie, ma domani la scuderia di Maranello cambierà anche altre componenti per completare il pacchetto. A questo ...