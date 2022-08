F1, GP Belgio: si torna in azione dopo le vacanze estive, Ferrari e Mercedes lanciano la sfida alle Red Bull (Di venerdì 26 agosto 2022) Signore e signori, si torna in pista! dopo le vacanze agostane, infatti, il Mondiale di Formula Uno conclude il proprio break e si rimette a fare sul serio. Sarà, come consuetudine, il Gran Premio Belgio a sancire il ritorno alle gare, con la pista di Spa-Francorchamps che rappresenta il miglior palcoscenico per rivedere in azione vetture e piloti. Sul rinnovato tracciato delle Ardenne, con la celeberrima curva Eau-Rouge che ha visto modifiche sostanziali per aumentare i livelli di sicurezza, il campionato darà il via alla sua seconda fase che, al momento, dovrebbe andare a consegnare il secondo titolo consecutivo a Max Verstappen. Il portacolori del team Red Bull, infatti, vola a quota 250 punti dopo la splendida doppietta Francia-Ungheria, quindi ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Signore e signori, siin pista!leagostane, infatti, il Mondiale di Formula Uno conclude il proprio break e si rimette a fare sul serio. Sarà, come consuetudine, il Gran Premioa sancire il ritornogare, con la pista di Spa-Francorchamps che rappresenta il miglior palcoscenico per rivedere invetture e piloti. Sul rinnovato tracciato delle Ardenne, con la celeberrima curva Eau-Rouge che ha visto modifiche sostanziali per aumentare i livelli di sicurezza, il campionato darà il via alla sua seconda fase che, al momento, dovrebbe andare a consegnare il secondo titolo consecutivo a Max Verstappen. Il portacolori del team Red, infatti, vola a quota 250 puntila splendida doppietta Francia-Ungheria, quindi ...

motorboxcom : #F1 Dopo 4 settimane di sosta la #Formula1 torna con il #BelgianGP a #SpaFrancorchamps! Per capire come affrontare… - BetItaliaWeb : Pronostici Formula 1: quote, programma e scommesse GP Belgio 2022. Dopo la sosta estiva si torna in pista a Spa Il… - Formula1WM : #GPBelgio, lo spettro della pioggia torna ad aleggiare su #Spa: le previsioni #meteo - CalcioIN : Ferrari: Dopo la pausa di Agosto il Mondiale F1 torna in Belgio - NotizieIN : Ferrari: Dopo la pausa di Agosto il Mondiale F1 torna in Belgio -