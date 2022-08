F1 GP Belgio, Perez: “Oggi tanta sfortuna in pista, auto competitiva ma c’è da lavorare” (Di venerdì 26 agosto 2022) Il pilota della Red Bull, Sergio Perez, ha parlato della sua prestazione durante le prove libere odierne sulla pista del GP del Belgio. Il messicano, giunto decimo alla fine della FP2, ha dichiarato: “Abbiamo avuto molta sfortuna con il meteo, siamo usciti con le soft quando la pista era troppo umida ed abbiamo deciso di non prendere rischi. L’auto sembra competitiva, ma dobbiamo lavorare ancora”. Poi ha aggiunto: “Non avevamo ritmo Oggi ed abbiamo avuto un problema con l’ala posteriore che ci ha fato perdere del tempo prezioso”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Il pilota della Red Bull, Sergio, ha parlato della sua prestazione durante le prove libere odierne sulladel GP del. Il messicano, giunto decimo alla fine della FP2, ha dichiarato: “Abbiamo avuto moltacon il meteo, siamo usciti con le soft quando laera troppo umida ed abbiamo deciso di non prendere rischi. L’sembra, ma dobbiamoancora”. Poi ha aggiunto: “Non avevamo ritmoed abbiamo avuto un problema con l’ala posteriore che ci ha fato perdere del tempo prezioso”. SportFace.

