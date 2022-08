F1 | Christian Horner | “Penalità Verstappen strategica | non c’erano più opzioni Domenica vedremo due gare…”

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il venerdì del Gran Premio del Belgio 2022 di Formula Uno ha regalato subito dei clamorosi colpi di scena, con una “pioggia” dilegate alla rotazione delle power-unit (e delle scatole del cambio) che hanno coinvolto anche i primi due del Mondiale piloti. Maxe Charles Leclerc montano infatti un nuovo motore e vanno inproprio a Spa-Francorchamps, di conseguenza saranno costretti a partire nelle retrovie al via della corsa. L’olandese della Red Bull può comunque gestire la situazione con serenità, grazie ad una solida leadership iridata con 80 punti di vantaggio sul primo inseguitore. “Se si guarda al calendario in modo strategico c’è poco tempo per arrivare alla fine dell’anno. A Zandvoort, non è il caso di prendere. A Monza sorpassare è più difficile di quanto si pensi. A ...

Come ha spiegato il team principal, infatti, la scuderia austriaca ha deciso di far partire Verstappen dal fondo proprio in Belgio per via delle particolari caratteristiche del ...ha sottolineato che duellare con la Ferrari e con Charles Leclerc rappresenta una sfida molto più sana dal punto di vista dell'agonismo rispetto a quanto avvenuto nel recente passato ...Il team principal della Red Bull ha spiegato la decisione del team di far partire dal fondo della griglia Max Verstappen ...Dopo le prime due sessioni di prove libere del GP di Belgio di Formula 1, Horner ha parlato dell'addio di Ricciardo alla McLaren ...