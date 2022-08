F1, Brown: “Ricciardo? Ho imparato la lezione: un grande pilota non è sempre eccezionale” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Credo che il mio unico errore sia stato contrattuale, non credo che ci sia nulla che avremmo potuto fare diversamente per lui come pilota. Non avremmo potuto fare qualcosa di diverso per renderlo più competitivo. Abbiamo provato di tutto”. Il CEO della McLaren, Zak Brown, ha spiegato così in un’intervista i motivi alla base della separazione con Daniel Ricciardo, non risparmiando alcune stoccate: “Abbiamo dovuto porre fine alla relazione in anticipo. Abbiamo dovuto firmare un grosso assegno. Ma ho imparato la lezione: la prossima volta non darò per scontato che un grande pilota sia sempre eccezionale”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) “Credo che il mio unico errore sia stato contrattuale, non credo che ci sia nulla che avremmo potuto fare diversamente per lui come. Non avremmo potuto fare qualcosa di diverso per renderlo più competitivo. Abbiamo provato di tutto”. Il CEO della McLaren, Zak, ha spiegato così in un’intervista i motivi alla base della separazione con Daniel, non risparmiando alcune stoccate: “Abbiamo dovuto porre fine alla relazione in anticipo. Abbiamo dovuto firmare un grosso assegno. Ma hola: la prossima volta non darò per scontato che unsia”. SportFace.

