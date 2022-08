F1, Alfa Romeo chiuderà la partnership con Sauber entro la fine del 2023 (Di venerdì 26 agosto 2022) La partnership tra Alfa Romeo e Sauber terminerà entro la fine del 2023. Lo ha comunicato in una nota ufficiale il brand italiano, che ha ricordato di aver annunciato il ritorno in F1 nel 2017 e di aver prolungato a luglio 2022 di proseguire l’accordo con gli svizzeri fino al 2023, anno in cui verrà sospesa la collaborazione: “Dal momento che il turnaround economico ed industriale del brand sarà raggiunto nel 2022, Alfa Romeo valuterà tra le tante opportunità e deciderà quale sarà quella migliore per sostenere la strategia di lungo termine e il posizionamento del Marchio”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Latratermineràladel. Lo ha comunicato in una nota ufficiale il brand italiano, che ha ricordato di aver annunciato il ritorno in F1 nel 2017 e di aver prolungato a luglio 2022 di proseguire l’accordo con gli svizzeri fino al, anno in cui verrà sospesa la collaborazione: “Dal momento che il turnaround economico ed industriale del brand sarà raggiunto nel 2022,valuterà tra le tante opportunità e deciderà quale sarà quella migliore per sostenere la strategia di lungo termine e il posizionamento del Marchio”. SportFace.

sportface2016 : #F1, l'#AlfaRomeo chiuderà la partnership con #Sauber entro la fine del 2023 - linkmotorsepoca : ALFA ROMEO Sprint Coupe' 1963 - € 47000 Link Motors Tortona propone in vendita STUPENDA ALFA ROMEO 2600 Sprint Cou… - linkmotorsepoca : ALFA ROMEO GTV 6 1983 ASI - € 31000 Link Motors Tortona propone in vendita STUPENDA ALFA ROMEO GTV 6 ANNO 1983 ISC… - Singermorning2 : RT @Bellagiotime: 1967 Alfa Romeo 33 Stradale - linkmotorsepoca : ALFA ROMEO Sprint Coupe 1963 - € 47000 Link Motors Tortona propone in vendita STUPENDA ALFA ROMEO 2600 Sprint Coup… -