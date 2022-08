Europei di Nuoto Master | a Ostia un oro speciale nel fondo per Cristina Tarantino

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 26 agosto 2022)è la nuova campionessa continentale nella 3km femminile per la categoria 65-69. (leggi qui) E’ abituata ai successi importanti. Negli anni ‘70, da agonista, è stata primatista italiana nei 100m e 200m dorso. Adesso ha 65 anni, ma non ha perso il suo spirito competitivo. “Oggi ero completamente da sola in gara, la seconda era a 4 minuti da me, ma io ho tirato. Non riesco ad andare piano. Ho un’impostazione per cui cerco di isolarmi e di dare tutto quello che ho. Se vinco sono più felice, ma ho imparato anche a perdere. Chiedo sempre molto a me stessa. Alla fine, diventa un elemento negativo, poi, quando non si vince più, si sta male. Invece non dovrebbe essere così”. C’è un legametra la vita da nuotatrice di professione e quella da. “Nel 1974 ho smesso con ...