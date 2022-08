Europa League | sorteggio alla portata per la Lazio | insidia Betis per la Roma

(Di venerdì 26 agosto 2022) Se ieri è stato il turno della Champions, oggi tocca invece all’: sono iniziati infatti alle 13.00 i sorteggi della competizione europea. Come in Champions, anche qui le squadre della stessa federazione non potranno sfidarsi nella prima fase. Sono due le squadre italiane che attendono di conoscere le loro avversarie:. Le fasce Prima fascia:, Manchester United, Arsenal,, Braga, Stella Rossa, Dinamo Kiev, Olympiacos.Seconda fascia: Psv Eindhoven, Monaco, Feyenoord, Rennes, Real Sociedad, Qarabag, Malmo, Ludogorets.Terza Fascia: Sheriff,, Midtjylland, Bodo Glimt, Ferencvaros, Union Berlino, Friburgo, Fenerbahce.Quarta fascia: Union Saint-Gilloise, Trabzonspor, Nantes, Hjk, Sturm Graz, Aek Larnaka, ...

OfficialASRoma : ?? Il quadro della fase a gironi della #UEL è completo. ?? Ecco tutte le nostre possibili avversarie (tre le abbiam… - DiMarzio : #EuropaLeague | Oggi ci saranno i sorteggi dei gironi: conosceremo le avversarie di @OfficialASRoma e… - sportmediaset : Scamacca e Okaka in gol, Nainggolan a casa: tutte le qualificate ai gironi #europeleague #conferenceleague - venti4ore : Europa League. I sorteggi dei giorni: ecco chi affronteranno Roma e Lazio - OdorkorFabrizio : UEFA Europa League draw ?? GROUP E ?????????????? Manchester United ???? Real Sociedad ???? Sheriff ???? Omonoia #UELdraw #OffTheBench -

A Istanbul è andato in scena il sorteggio della fase a gironi di. Dalle urne, come per la Champions, sono usciti 8 gironi di 4 squadre. Roma e Lazio, teste di serie, sono finite rispettivamente nel girone C ed F. Per i giallorossi di Mourinho il Betis ...... caos sul finale! D'altronde, non è detto che la diretta del sorteggio gironi Conferencedia ...Arnhem e gli sloveni del Mura e chiuse clamorosamente al terzo posto ed eliminato dall'già ...Il sorteggio della fase a gironi della Conference League 2022/2023 del 25 agosto 2022 in diretta: dove vederlo in tv e streaming ...Sorteggiati i gironi di Europa League, le avversarie delle italiane. I GIRONI GRUPPO A: Arsenal (ENG), PSV Eindhoven (NED), Bodo/Glimt (NOR), Zurigo (SUI). GRUPPO B: Dinamo Kiev (UKR), Rennes (FRA), F ...