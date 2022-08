Europa League, per Roma e Lazio niente United e Arsenal: i risultati, le possibili avversarie e i pericoli | Europa League (Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-25 23:40:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Roma e Lazio parteciperanno ai gironi di Europa League 2022/2023. In virtù del sesto e del settimo posto nell’ultimo campionato, i giallorossi e i biancocelesti hanno ottenuto il pass per la prima fase importante del nuovo torneo. Per la Roma l’accesso all’Europa League è stato doppio, sia dal campionato, sia grazie alla vittoria della Conference League. Oggi le due Romane conosceranno le proprie avversarie I CRITERI – Entrambe le squadre sono inserite nella prima fascia. I giallorossi grazie al ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-25 23:40:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:parteciperanno ai gironi di2022/2023. In virtù del sesto e del settimo posto nell’ultimo campionato, i giallorossi e i biancocelesti hanno ottenuto il pass per la prima fase importante del nuovo torneo. Per lal’accesso all’è stato doppio, sia dal campionato, sia grazie alla vittoria della Conference. Oggi le duene conosceranno le proprieI CRITERI – Entrambe le squadre sono inserite nella prima fascia. I giallorossi grazie al ...

