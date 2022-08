Europa League, la Roma ritrova il Betis: il precedente 'caliente' (Di venerdì 26 agosto 2022) ISTANBUL (Turchia) - Nei sorteggi dei gironi della prima fase dell'Europa League 2022 - 23 la Roma è stata selezionata nel Gruppo C dove ad attenderla ci sono Ludogorets, HJK Helsinki e quel Real ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 agosto 2022) ISTANBUL (Turchia) - Nei sorteggi dei gironi della prima fase dell'2022 - 23 laè stata selezionata nel Gruppo C dove ad attenderla ci sono Ludogorets, HJK Helsinki e quel Real ...

OfficialASRoma : ??? In attesa di date e orari, i nostri avversari nel Gruppo C di Europa League saranno Ludogorets, Betis e HJK Hel… - SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - OfficialASRoma : ?? Il quadro della fase a gironi della #UEL è completo. ?? Ecco tutte le nostre possibili avversarie (tre le abbiam… - milanino48 : @andrea_pizzoli @TantoCeRade @belottiano oggi sei in europa league - sportli26181512 : Lazio, il Feyenoord avversario in Europa League: ma della squadra finalista in Conference sono rimasti 6: La Lazio… -