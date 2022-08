Europa League, ecco le avversarie di Roma e Lazio (Di venerdì 26 agosto 2022) La Roma pesca Ludogorets, Betis Siviglia e i finlandesi dell'Hjk Helsinki. La Lazio trova gli olandesi del Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 agosto 2022) Lapesca Ludogorets, Betis Siviglia e i finlandesi dell'Hjk Helsinki. Latrova gli olandesi del Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz

