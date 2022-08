Eros Ramazzotti pubblica il video del nuovo singolo Sono feat Alejandro Sanz (Di venerdì 26 agosto 2022) , in radio da oggi e ultima anticipazione del nuovo disco Battito infinito A poche settimane dalla partenza della World Tour Premiere a Siviglia, Eros Ramazzotti è pronto a conquistare il pubblico mondiale con il nuovo singolo Sono con Alejandro Sanz da oggi – venerdì 26 agosto – su tutte le piattaforme digitali e in radio, secondo brano estratto dall’album Battito Infinito in uscita il 16 settembre per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International, già disponibile in preordine. È qui che due colossi della musica internazionale – insieme contano 120.000 milioni di dischi venduti – hanno deciso di unire i loro talenti unici. La caldissima voce di Alejandro, l’artista spagnolo con il più alto numero di Grammy ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 26 agosto 2022) , in radio da oggi e ultima anticipazione deldisco Battito infinito A poche settimane dalla partenza della World Tour Premiere a Siviglia,è pronto a conquistare il pubblico mondiale con ilconda oggi – venerdì 26 agosto – su tutte le piattaforme digitali e in radio, secondo brano estratto dall’album Battito Infinito in uscita il 16 settembre per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International, già disponibile in preordine. È qui che due colossi della musica internazionale – insieme contano 120.000 milioni di dischi venduti – hanno deciso di unire i loro talenti unici. La caldissima voce di, l’artista spagnolo con il più alto numero di Grammy ...

