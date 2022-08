Eros Ramazzotti | fuori il nuovo singolo ' Sono' con Alejandro Sanz

(Di venerdì 26 agosto 2022) I preordini di BATTITO INFINITOdisponibili in tutti i paesi del mondo e i biglietti per il BATTITO INFINITO WORLD TOURin vendita sul sito www..com e www.vertigo.co.it.

DirectionMRC : #NowPlaying Eros Ramazzotti & Tina Turner - Cose della vita - iWebRadio : Eros Ramazzotti: torna nelle radio con il nuovo singolo “Sono” - locasxsanzarg : @ramazzotti_eros Sono quello che sono, la mia anima nuova musica, ma gli amici di sempre... #SONO#SOY… - locasxsanzarg : @ramazzotti_eros #SONO #SOY fuori a mezzanotte ?? ! Pronti? ? ???? ???? #SONO #SOY disponible a partir de la media noch… - RadioWebItalia : Eros Ramazzotti il nuovo singolo “Solo” con Alejandro Sanz @RadioWebItalia -

sulla cresta dell'onda. A poche settimane dalla partenza della 'World tour premiere' a Siviglia,. pubblica il singolo 'SONO', realizzato con Alejandro Sanz. Il brano è su tutte le ...L'autorevole rubrica radiofonica dedicata ai personaggi del music biz, le ultimissime music news, i singoli e gli album in uscita. https://www.art - news.it/wp - content/uploads/Music - Express - Noe -...Roberto Alessi ha svelato i motivi che avrebbero portato alla rottura tra la conduttrice e il medico Il cuore di Michelle Hunziker era ritornato a battere ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...