Enrico Deaglio: "Meloni è trumpista, non atlantista. Per questo preoccupa l'America" (Di venerdì 26 agosto 2022) Il giornalista e scrittore racconta l'Italia vista dagli Stati Uniti: "La posta in gioco il 25 settembre è altissima. Spero nell'effetto memoria degli italiani:non credo vogliano rivivere i porti chiusi, i decreti sicurezza, o addirittura la fiamma tricolore..."

