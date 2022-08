Energia: Salvini, 'sì Lega a decine di mld a sostegno imprese e famiglie, fare in fretta' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Adesso anche a sinistra si accorgono dell'emergenza bollette, la Lega chiese mesi fa uno scostamento di bilancio per aiutare gli italiani ma ci dissero no". Lo scrive su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini. "Il Pd era occupato a inventare nuove patrimoniali e droghe libere, surreale. Il voto della Lega è assicurato per un provvedimento da decine di miliardi per sostenere gli imprese e famiglie, si faccia in fretta", conclude Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Adesso anche a sinistra si accorgono dell'emergenza bollette, lachiese mesi fa uno scostamento di bilancio per aiutare gli italiani ma ci dissero no". Lo scrive su Facebook il segretario dellaMatteo. "Il Pd era occupato a inventare nuove patrimoniali e droghe libere, surreale. Il voto dellaè assicurato per un provvedimento dadi miliardi per sostenere gli, si faccia in", conclude

