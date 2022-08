Energia: Lupi (Nm), 'subito decreto ristori per famiglie e imprese, sì a estrazione gas Adriatico' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Il caro Energia sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. A settembre rischiano la chiusura decine di migliaia di aziende. Per questo chiediamo al Presidente del Consiglio Mario Draghi un provvedimento urgente, sulla falsariga del decreto legge ristori, che dia risorse a famiglie e imprese finanziandole coi fondi europei. E poi basta con la logica dei No: iniziamo a estrarre il gas che abbiamo trovato nell'Adriatico, non facciamo che lo prenda e se ne avvantaggi solo la Croazia. Infine è necessario costruire impianti rigassificatori e investire su rinnovabili e nucleare di ultima generazione”. Lo dice il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Il carosta mettendo in ginocchio. A settembre rischiano la chiusura decine di migliaia di aziende. Per questo chiediamo al Presidente del Consiglio Mario Draghi un provvedimento urgente, sulla falsariga dellegge, che dia risorse afinanziandole coi fondi europei. E poi basta con la logica dei No: iniziamo a estrarre il gas che abbiamo trovato nell', non facciamo che lo prenda e se ne avvantaggi solo la Croazia. Infine è necessario costruire impianti rigassificatori e investire su rinnovabili e nucleare di ultima generazione”. Lo dice il capo politico di Noi moderati, Maurizio

