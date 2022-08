Energia | la ricetta di Salvini | “Nucleare | termovalorizzatori | Green Deal | ed incentivi ad imprese e famiglie”

(Di venerdì 26 agosto 2022) “Tra le proposte concrete e realistiche che la Lega formulerà al Presidente Draghi (in attesa di un eventuale e fortemente richiesto scostamento di bilancio, che si auspica sarà realizzato dal nuovo governo di centrodestra),intende suggerire: tassazione degli extra profitti, proroga immediata degli sconti su carburanti e bollette in scadenza a settembre, semplificazione e maggiore informazione su tutti gli strumenti già attivi per ottenere sconti e dilazione dei pagamenti a vantaggio delle(risultato della Lega al governo)“. Così il leader della Lega, Matteo, nell’ambito della videoconferenza di stamane, incentrata sui folli rialzi dei prezzi dell’, e quindi anche delle bollette.: “, ...

Fabiana Romanutti

Il caro -sta mettendo a dura prova molte imprese. Resistere è la parola d'ordine per tutti ... Nelladi Tommaso Nannicini anche un altro punto: 'Dobbiamo compensare fino al 50 per cento ...... via libera al nucleare, potenziamento e costruzione di nuovi termovalorizzatori, revisione delle politiche europee su Green Deal, ma soprattutto un Pnrr sull'da almeno 30 miliardi, in ... Cucina e risparmio: i consigli e le ricette salva energia “Tra le proposte concrete e realistiche che la Lega formulerà al Presidente Draghi (in attesa di un eventuale e fortemente richiesto scostamento di bilancio, che si auspica sarà realizzato dal nuovo g ...Gas, bollette, prezzi alle stelle. Anzi, prezzi fuori controllo: una situazione che sta vivendo tutta l'Europa al punto che anche a livello centrale si sta correndo ai ripari.