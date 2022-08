Energia | Gasparri Fi | ' governo agisca subito su costi senza attendere esito elezioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Ildeve agire con immediatezza sul fronte deienergetici. Non si può certol'delle. Il sistema produttivo sta lanciando un drammatico allarme che impone iniziative immediate, con stanziamenti ingenti per consentire di affrontare l'esorbitante aumento dei". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio. "Ovviamente - aggiunge - servono poi anche iniziative politiche a livello internazionale. Ma intanto bisogna agire sul mercato interno. Non c'è soltanto il grido d'allarme del settore industriale e del settore del commercio, che ha parlato con chiarezza attraverso i presidenti Bonomi e Sangalli. Bisogna pensare anche a tutto il settore del turismo e del sistema termale, fondamentali ...