Energia, Berlusconi: chiesto al Governo di agire, prepara decreto (Di venerdì 26 agosto 2022) Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è intervenuto telefonicamente alla presentazione dei candidati di Forza Italia per la Lombardia. Fra i temi che ha toccato, particolare enfasi ha dedicato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Il leader di Forza Italia, Silvio, è intervenuto telefonicamente alla presentazione dei candidati di Forza Italia per la Lombardia. Fra i temi che ha toccato, particolare enfasi ha dedicato ...

berlusconi : Bisogna realizzare il prima possibile i rigassificatori, dare nuovo impulso alle energie rinnovabili. E poi bisogna… - CarloCalenda : La situazione costo dell’energia è drammatica in tutta UE. Così finiremo in recessione rapidamente. Il price cap eu… - CarloCalenda : Mentre #Draghi negoziava in Europa il tetto al prezzo del gas, alcuni partiti italiani erano invece impegnati a sfi… - ledicoladelsud : Prezzo gas e energia, Berlusconi: “Governo sta predisponendo decreto” - fisco24_info : Prezzo gas e energia, Berlusconi: 'Governo sta predisponendo decreto': (Adnkronos) - 'Costo dell'energia tema essen… -