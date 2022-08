Empoli | si avvicina il ritorno di Zurkowski | rifiutati altri club di A

(Di venerdì 26 agosto 2022)pronto a tornare all’dopo la grande stagione già trascorsa in Toscana: Zanetti sorride e il centrocampo si rinforza Szymonha scelto con il cuore di faread. Nonostante l’interesse di Spezia e Torino, tra i varialla finestra, il polacco della Fiorentina ha deciso di rimanere in Toscana e tornare alla corta della società di Corsi, in cui ha fatto benissimo negli scorsi anni. Il centrocampista, scrive La Nazione, avrebbe già l’accordo con gli empolesi e la Fiorentina è pronta a lasciarlo andare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

