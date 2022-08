Empoli-Fiorentina, triplo affare in arrivo: a breve l’ufficialità! (Di venerdì 26 agosto 2022) Empoli e Firenze distano pochissimo tra loro, in quello che è un vero e proprio derby. Questa vicinanza, nel corso del tempo, forse, è stata il motivo per il quale le due società hanno stretto tra loro moltissimi accordi di mercato, con giocatori che andavano verso la provincia ed altri che arrivavano al capoluogo. Addirittura nelle ultime settimane, la strada potrebbe essere intasatissima. Bajrami Empoli FiorentinaTre sono i giocatori legati a questo affare a tinte azzurroviola: Nedim Bajrami e Zurkowski dall’Empoli, indiziati a dirigersi verso Firenze, mentre da quest’ultima verso Empoli potrebbe muoversi Christian Kouamé, l’esito del cui affare sarebbe proprio legato al trequartista e numero dieci dell’Empoli. A riportarlo è Sky Sport. Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022)e Firenze distano pochissimo tra loro, in quello che è un vero e proprio derby. Questa vicinanza, nel corso del tempo, forse, è stata il motivo per il quale le due società hanno stretto tra loro moltissimi accordi di mercato, con giocatori che andavano verso la provincia ed altri che arrivavano al capoluogo. Addirittura nelle ultime settimane, la strada potrebbe essere intasatissima. BajramiTre sono i giocatori legati a questoa tinte azzurroviola: Nedim Bajrami e Zurkowski dall’, indiziati a dirigersi verso Firenze, mentre da quest’ultima versopotrebbe muoversi Christian Kouamé, l’esito del cuisarebbe proprio legato al trequartista e numero dieci dell’. A riportarlo è Sky Sport.

