Emma Bonino | ' La visione della società ' Dio - Patria - Famiglia di Meloni è superata dalla realtà'

(Di venerdì 26 agosto 2022) Diritti civili da una parte eretrograda dall'altra: 'Non condivido nemmeno una virgola di quanto dichiara Giorgiama gli avversari si rispettano e non si battono con gli insulti, ...

Linkiesta : Emma #Bonino candida in Calabria la madrina del divieto di fecondazione assistita Fu la relatrice della contestata… - christianrocca : Più Europa, meno diritti Emma Bonino candida in Calabria la madrina del divieto di fecondazione assistita Dorina B… - pietroraffa : == Emma Bonino:'Sono preoccupata dall'astensione e mi pongo il problema dei 5 milioni di fuorisede, tanti giovani m… - gioperr52 : RT @pietroraffa: == Emma Bonino:'Sono preoccupata dall'astensione e mi pongo il problema dei 5 milioni di fuorisede, tanti giovani ma anche… - AntoCMILAN : RT @pietroraffa: == Emma Bonino:'Sono preoccupata dall'astensione e mi pongo il problema dei 5 milioni di fuorisede, tanti giovani ma anche… -

Agenzia ANSA

Lo ha detto a 24 Mattino su Radio 24 la leader di +Europa. 'Forza Italia ieri ha perso altri 4 parlamentari, il movimento giovanile è in subbuglio e Tajani pensa ad attaccare me. Caro ...Lo ha detto a 24 Mattino su Radio 24 la leader di +Europa. "Tuttavia, ho delle preoccupazioni se vincesse la destra, a partire dal nostro rapporto con l'Europa e la nostra collocazione ... Elezioni, Bonino lancia il suo slogan: 'Non sono Giorgia, sono Emma' La leader di +Europa Emma Bonino: "Che poi Giorgia Meloni sia un volto nuovo fa un po' strano, perché era Ministro dello Sport sotto l'ultimo governo Berlusconi" ...Elezioni politiche, la giornata. «La Russia è entrata in questa campagna elettorale. C'è una forte ingerenza della Russia a favore della destra, perché (il ...