Emergenza rifiuti Sicilia, la discarica Oikos a Catania resta chiusa. La società dei Proto denuncia il Comune, ma il tribunale archivia

Mentre la Sicilia decide di chiedere aiuto all'Olanda per arginare l'Emergenza rifiuti, dal tribunale di Catania arriva la notizia dell'archiviazione di una querela per calunnia. Una storia piccola, a metà tra pubblico e privato, ma che riaccende i riflettori su uno dei tanti punti oscuri che nell'isola hanno caratterizzato la gestione di un settore tra i più delicati. Protagonista nei panni di presunta parte offesa la Oikos, società proprietaria di una discarica in provincia di Catania, a ridosso dei comuni di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia. Titolare dell'impianto è la famiglia Proto, il cui esponente più noto, Mimmo, nel 2019 è stato condannato in primo grado per una brutta storia di tangenti ...

