Emergenza rifiuti, la Sicilia manderà 10mila tonnellate di spazzatura in Olanda in un anno: costa meno dell’invio in altre Regioni italiane (Di venerdì 26 agosto 2022) Una toppa arancione, il colore simbolo dell’Olanda. Lì dove, da qui a un anno, arriveranno diecimila tonnellate di rifiuti prodotti in Sicilia. È l’ultima mossa della Regione guidata, ancora per un mese, da Nello Musumeci. Il provvedimento arriva al culmine di un’estate contrassegnata da disservizi e cartoline indecorose per i turisti costretti a passeggiare tra i cumuli di spazzatura ed è stato firmato dal dirigente generale Calogero Foti. Prevede l’invio transfrontaliero dei rifiuti in un inceneritore localizzato a Farmsum, piccolo centro della provincia di Groningen. Quella dell’invio all’estero è una possibilità che da anni veniva valutata, ma che finora non si era concretizzata per il timore di vedere lievitare in maniera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Una toppa arancione, il colore simbolo dell’. Lì dove, da qui a un, arriverdiecimiladiprodotti in. È l’ultima mossa della Regione guidata, ancora per un mese, da Nello Musumeci. Il provvedimento arriva al culmine di un’estate contrassegnata da disservizi e cartoline indecorose per i turisti costretti a passeggiare tra i cumuli died è stato firmato dal dirigente generale Calogero Foti. Prevede l’invio transfrontaliero deiin un inceneritore localizzato a Farmsum, piccolo centro della provincia di Groningen. Quellaall’estero è una possibilità che da anni veniva valutata, ma che finora non si era concretizzata per il timore di vedere lievitare in maniera ...

