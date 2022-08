Elton John e Britney Spears uniscono le forze nel nuovo singolo “Hold me closer” (Di venerdì 26 agosto 2022) Life&People.it Britney Spears è tornata: esce oggi, 26 agosto, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store di tutto il mondo “Hold me closer”, il nuovo singolo dell’artista statunitense – che è il naturale seguito di Cold Heart con Dua Lipa – in collaborazione con Elton John. “Questa è la mia prima canzone dopo 6 anni! – ha postato la Spears su Instagram – È dannatamente bello che sto cantando con uno degli uomini più iconici del nostro tempo”. “Hold me closer” segna un nuovo importante capitolo per la carriera di Britney Spears Sono passati sei anni dall’ultima volta che l’artista statunitense ha regalato al suo pubblico un brano ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 26 agosto 2022) Life&People.itè tornata: esce oggi, 26 agosto, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store di tutto il mondo “me”, ildell’artista statunitense – che è il naturale seguito di Cold Heart con Dua Lipa – in collaborazione con. “Questa è la mia prima canzone dopo 6 anni! – ha postato lasu Instagram – È dannatamente bello che sto cantando con uno degli uomini più iconici del nostro tempo”. “me” segna unimportante capitolo per la carriera diSono passati sei anni dall’ultima volta che l’artista statunitense ha regalato al suo pubblico un brano ...

