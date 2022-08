Elisabetta Gregoraci in festa per i 101 anni della nonna (Di venerdì 26 agosto 2022) Elisabetta Gregoraci non avrebbe potuto sfoggiare un sorriso più bello, durante la cena per festeggiare i 101 anni della nonna. Un traguardo importante, celebrato insieme alla famiglia riunita in un ristorante in riva al mare a Soverato. La conduttrice è emozionata e non lo nasconde ai follower: “Sono super felice” esclama in un video postato sui social, poi posa abbracciata alla mamma del suo papà, che si chiama come lei. Elisabetta Gregoraci è bellissima, semplice ed elegante, con un miniabito di seta rossa, i capelli sciolti sulle spalle e i gioielli discreti ma luminosi. “Sto andando al ristorante a festeggiare la mia super nonnina che oggi compie 101 anni… vi porto con me”, dice ai follower in un video postato nelle Storie. E mantiene la ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 26 agosto 2022)non avrebbe potuto sfoggiare un sorriso più bello, durante la cena per festeggiare i 101. Un traguardo importante, celebrato insieme alla famiglia riunita in un ristorante in riva al mare a Soverato. La conduttrice è emozionata e non lo nasconde ai follower: “Sono super felice” esclama in un video postato sui social, poi posa abbracciata alla mamma del suo papà, che si chiama come lei.è bellissima, semplice ed elegante, con un miniabito di seta rossa, i capelli sciolti sulle spalle e i gioielli discreti ma luminosi. “Sto andando al ristorante a festeggiare la mia super nonnina che oggi compie 101… vi porto con me”, dice ai follower in un video postato nelle Storie. E mantiene la ...

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci in festa per i 101 anni della nonna - #Elisabetta #Gregoraci #festa #della - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, gli auguri alla nonna: 'Sono 101, sei la nostra... - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, grande festa a Soverato per i 101 anni di nonna Elisabetta - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Elisabetta Gregoraci in festa per i 101 anni della nonna #ElisabettaGregoraci - MediasetTgcom24 : Elisabetta Gregoraci in festa per i 101 anni della nonna #ElisabettaGregoraci -