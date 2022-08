Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato? Il clamoroso gossip, ecco chi è (Di venerdì 26 agosto 2022) Da quando, nel 2017, ha messo la parola fine al matrimonio con Flavio Briatore, padre di suo figli Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci non ha più avuto una storia d’amore diventata di dominio pubblico. Ora però sembra infatti che la bella conduttrice abbia finalmente ritrovato l’amore con un nuovo fidanzato. I due sarebbero stati avvistati insieme al Twiga, storico locale di Forte dei Marmi fondato proprio dal suo ex marito e Daniela Santanché, mentre chiacchieravano vicini sui lettini e si scambiavano molte attenzioni. Vediamo insieme chi è questo misterioso uomo.



Esplode il gossip intorno a Elisabetta Gregoraci che pare abbia ritrovato l’amore. A lanciare lo scoop, dopo le prime indiscrezioni di Alessandro Rosica, è stato il settimanale Oggi che ha parlato di un ... Leggi su tvzap (Di venerdì 26 agosto 2022) Da quando, nel 2017, ha messo la parola fine al matrimonio con Flavio Briatore, padre di suo figli Nathan Falco,non ha più avuto una storia d’amore diventata di dominio pubblico. Ora però sembra infatti che la bella conduttrice abbia finalmente ritrovato l’amore con un. I due sarebbero stati avvistati insieme al Twiga, storico locale di Forte dei Marmi fondato proprio dal suo ex marito e Daniela Santanché, mentre chiacchieravano vicini sui lettini e si scambiavano molte attenzioni. Vediamo insieme chi è questo misterioso uomo.Esplode ilintorno ache pare abbia ritrovato l’amore. A lanciare lo scoop, dopo le prime indiscrezioni di Alessandro Rosica, è stato il settimanale Oggi che ha parlato di un ...

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci in festa per i 101 anni della nonna - #Elisabetta #Gregoraci #festa #della - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, gli auguri alla nonna: 'Sono 101, sei la nostra... - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, grande festa a Soverato per i 101 anni di nonna Elisabetta - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Elisabetta Gregoraci in festa per i 101 anni della nonna #ElisabettaGregoraci - MediasetTgcom24 : Elisabetta Gregoraci in festa per i 101 anni della nonna #ElisabettaGregoraci -