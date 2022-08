Elisabetta Canalis “Ero distratto…non vedevo il lago”, il filo del bikini finisce nel punto giusto: che panorama – FOTO (Di venerdì 26 agosto 2022) Elisabetta Canalis rompe gli indugi su Instagram e lascia tutti senza fiato. Un panorama che ti lascia senza fiato. I dettagli più roventi. La showgirl ed ex star della tv italiana, Elisabetta Canalis ha pubblicato sulla propria pagina Instagram, un momento epico della sua giornata. La vip sarda si trova in vacanza, reduce da una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 26 agosto 2022)rompe gli indugi su Instagram e lascia tutti senza fiato. Unche ti lascia senza fiato. I dettagli più roventi. La showgirl ed ex star della tv italiana,ha pubblicato sulla propria pagina Instagram, un momento epico della sua giornata. La vip sarda si trova in vacanza, reduce da una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

fashiongenus : Elisabetta Canalis, passeggiata in famiglia con il marito e la figlia (e gli inseparabili cani)… - libyant2 : E' evidente che Elisabetta Canalis vuole che cambi qualcosa al mondo mentre le schifose fighe sessantottine come la… - palermomaniait : Cambio di look per Elisabetta Canalis: in lingerie per farsi tagliare i capelli - -