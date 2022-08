Elimina aceto e bicarbonato | ecco l’ingrediente segreto per pulire il rubinetto

Leggi su puglia24news

(Di venerdì 26 agosto 2022) Mantenere una casa pulita e igienizzata è una responsabilità importante per il nostro benessere e igiene. La cucina e il bagno sono ambienti in cui passiamo molto tempo e dove, dunque, si accumula sporco, polvere e calcare. Vasche, lavelli e rubinetti dovrebbero essere sempre ben igienizzati. Basteràquotidianamente per avere risultati impeccabili. Ciononostante, c’è un elemento capace di rovinare in poco tempo il nostro lavoro. Si tratta del calcare e di tutte le sue conseguenze. Se in casa passa acqua molto dura (ovvero piena di minerali come il calcio e magnesio), ne bastano solo poche gocce per vedere macchie ovunque essa passi. L’ingredienti peri rubinetti Purtroppo, la presenza del calcare è ben visibile a tutti. Quelle macchie biancastre e quella terribile patina, si formeranno ogni volta che d’acqua toccherà la superficie. I ...