Elezioni ultime notizie. Deposito liste candidati, alle 16 scade termine. Energia, Salvini: «Se prezzo non scende prossimo Governo dovrà razionare» (Di venerdì 26 agosto 2022) alle 16 scade per i partiti il termine per depositare le liste dei candidati alle prossime Elezioni. Cresce il pressing delle forze politiche sul Governo affinché metta mano a un nuovo intervento per calmierare gli effetti di un prezzo del gas Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 26 agosto 2022)16per i partiti ilper depositare ledeiprossime. Cresce il pressing delle forze politiche sulaffinché metta mano a un nuovo intervento per calmierare gli effetti di undel gas

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - sole24ore : ?? I #partiti «pensano alla campagna elettorale, che è su altri temi». Di fronte all’«emergenza nazionale» del caro… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - rakyhARTness : @valerk_ Esatto! E lo stesso discorso vale anche per gli altri politici...che tristezza.. siamo finiti come gli Amm… - Giustinianorex : RT @sole24ore: ?? I #partiti «pensano alla campagna elettorale, che è su altri temi». Di fronte all’«emergenza nazionale» del caro energia,… -