Elezioni, tra un mesetto l’ennesimo partito farà il botto. E Draghi non fa una piega (Di venerdì 26 agosto 2022) Anticipando di un mese la vittoria elettorale, e di un paio la cerimonia della campanella (chissà se Mattarella riuscirà, almeno, ad evitare il festeggiamento del centenario) il proprietario dell’Agenda ha provveduto a donare l’originale, debitamente autografato, a Giorgia Meloni. Con gran dispetto di tutti i propagandisti della secca alternativa – o noi o l’arrivo, anche in Italia, della democratura – il governatore, anzi pardon il presidente del Consiglio, ha ribadito quello che è il cardine del suo pensiero politico. Il pilota automatico. Era il marzo del 2013. Anche allora si stava per votare, dopo un annetto e mezzo di governo tecnico, quello Monti. Anche quello un mischione repellente di ex governanti, ex oppositori, sedicenti tecnici, ritenuto dalla allora ancora relativamente diffusa grande stampa poco meno di un colpo di genio escogitato al Colle. Dopo qualche settimana un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Anticipando di un mese la vittoria elettorale, e di un paio la cerimonia della campanella (chissà se Mattarella riuscirà, almeno, ad evitare il festeggiamento del centenario) il proprietario dell’Agenda ha provveduto a donare l’originale, debitamente autografato, a Giorgia Meloni. Con gran dispetto di tutti i propagandisti della secca alternativa – o noi o l’arrivo, anche in Italia, della democratura – il governatore, anzi pardon il presidente del Consiglio, ha ribadito quello che è il cardine del suo pensiero politico. Il pilota automatico. Era il marzo del 2013. Anche allora si stava per votare, dopo un annetto e mezzo di governo tecnico, quello Monti. Anche quello un mischione repellente di ex governanti, ex oppositori, sedicenti tecnici, ritenuto dalla allora ancora relativamente diffusa grande stampa poco meno di un colpo di genio escogitato al Colle. Dopo qualche settimana un ...

