Elezioni: Todde (M5S), 'Conte escluso da Meeting Rimini perché voce scomoda' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Conte escluso dal Meeting di Rimini perché voce scomoda? Sì, e l'ho ribadito più volte. Il fatto che il Movimento 5 Stelle sia l'unica forza non invitata evidenzia che portiamo avanti temi distanti da Contesti in cui si valorizza più il potere rispetto a ciò che interessa alle persone", ha dichiarato su Rtl la viceministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "daldi? Sì, e l'ho ribadito più volte. Il fatto che il Movimento 5 Stelle sia l'unica forza non invitata evidenzia che portiamo avanti temi distanti dasti in cui si valorizza più il potere rispetto a ciò che interessa alle persone", ha dichiarato su Rtl la viceministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra

PoliticaNewsNow : Elezioni, Todde (M5S): 'Orgogliosa di essere capolista in Sardegna e Lombardia' - AnsaSardegna : Elezioni: M5s, Licheri e Todde capilista in Sardegna. Rispettivamente al Senato e alla Camera #ANSA - sardanews : Elezioni: M5s, Licheri e Todde capilista in Sardegna - Sardegna -