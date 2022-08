Elezioni: sconti ed agevolazioni per gli elettori italiani sui biglietti per treni ed aerei. Ecco come funziona (Di venerdì 26 agosto 2022) Cosa non sono capaci di ‘inventarsi’ i nostri istitutori quando si tratta di recarci alle urne! Così, dopo aver ‘sorvolato’ sulle tanto ‘raccomandate’ mascherine in occasione dei recenti referendum (per altro falliti, con l’ennesimo dispendio di soldi pubblici), ora Ecco gli sconti e le ‘agevolazioni’, sui biglietti che in molti ‘dovrebbero’ acquistare per raggiungere in aereo – o mediante un treno regionale e a lunga percorrenza – le località di voto, in occasione delle Elezioni politiche del prossimo 25 settembre. sconti ed agevolazioni per andare a votare: Ecco le offerte per chi viaggerà in treno Per quel che riguarda i treni (grazie alla convenzione stipulata fra il ministero dell’Interno e le ‘varie’ imprese), comunicano da Fs, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 agosto 2022) Cosa non sono capaci di ‘inventarsi’ i nostri istitutori quando si tratta di recarci alle urne! Così, dopo aver ‘sorvolato’ sulle tanto ‘raccomandate’ mascherine in occasione dei recenti referendum (per altro falliti, con l’ennesimo dispendio di soldi pubblici), oraglie le ‘’, suiche in molti ‘dovrebbero’ acquistare per raggiungere in aereo – o mediante un treno regionale e a lunga percorrenza – le località di voto, in occasione dellepolitiche del prossimo 25 settembre.edper andare a votare:le offerte per chi viaggerà in treno Per quel che riguarda i(grazie alla convenzione stipulata fra il ministero dell’Interno e le ‘varie’ imprese), comunicano da Fs, ...

