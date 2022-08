Elezioni: Rauti, 'politiche per famiglia e contro declino demografico centro programma Fdi' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Da anni mancano in Italia politiche di sistema per le famiglie e la demografia; e nel frattempo i nuclei familiari si sono impoveriti e il tasso di natalità è crollato al suo minimo storico. Le politiche per le famiglie e la battaglia contro il declino demografico sono al centro del programma elettorale di Fratelli d'Italia con un modello fiscale a misura di famiglia, basato sui carichi familiari ed un piano per favorire le scelte di maternità e di paternità. Inoltre, vogliamo aumentare la spesa pubblica per l'infanzia e diminuire l'Iva sui prodotti e sui servizi per neonati e bambini”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, responsabile del Dipartimento Pari opportunità, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Da anni mancano in Italiadi sistema per le famiglie e la demografia; e nel frattempo i nuclei familiari si sono impoveriti e il tasso di natalità è crollato al suo minimo storico. Leper le famiglie e la battagliailsono aldelelettorale di Fratelli d'Italia con un modello fiscale a misura di, basato sui carichi familiari ed un piano per favorire le scelte di maternità e di paternità. Inoltre, vogliamo aumentare la spesa pubblica per l'infanzia e diminuire l'Iva sui prodotti e sui servizi per neonati e bambini”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella, responsabile del Dipartimento Pari opportunità, ...

