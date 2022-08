Elezioni, presentazione candidati all’assemblea del PD Sannio (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDomani, 27 agosto 2022, alle ore 18.30, presso l’Hotel D.G. Garden di Benevento, il segretario provinciale del Partito Democratico, Giovanni Cacciano e i componenti dell’esecutivo provinciale dem, presenteranno i candidati della Coalizione di centro-sinistra e della Lista “Italia Democratica e Progressista” in corsa per il Sannio alle Elezioni politiche. In particolare saranno presenti: Antonella Pepe (candidata della coalizione di centro sinistra nel collegio uninominale della Camera “Benevento-Piedimonte”), Carlo Iannace (candidato della coalizione di centro sinistra per il collegio uninominale del Senato “Benevento-Avellino”), Stefano Graziano, Angela Ianaro, Mino Mortaruolo (candidati per “Italia Democratica e Progressista” nel collegio plurinominale della Camera, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDomani, 27 agosto 2022, alle ore 18.30, presso l’Hotel D.G. Garden di Benevento, il segretario provinciale del Partito Democratico, Giovanni Cacciano e i componenti dell’esecutivo provinciale dem, presenteranno idella Coalizione di centro-sinistra e della Lista “Italia Democratica e Progressista” in corsa per ilallepolitiche. In particolare saranno presenti: Antonella Pepe (candidata della coalizione di centro sinistra nel collegio uninominale della Camera “Benevento-Piedimonte”), Carlo Iannace (candidato della coalizione di centro sinistra per il collegio uninominale del Senato “Benevento-Avellino”), Stefano Graziano, Angela Ianaro, Mino Mortaruolo (per “Italia Democratica e Progressista” nel collegio plurinominale della Camera, ...

